Geçen hafta altın ve borsa, yükseliş eğilimi göstererek dikkat çekti. Gram altın 2038 lira seviyesini test ederken, borsa 9400 puanı aştı. Ancak, borsa endeksi bu seviyede kalıcı olamadı. Gram altın ise cuma günü 2038 lira ile tarihi bir rekora imza attı. Ayrıca, Şubat ayının ortalarından itibaren mevduat faizlerindeki artış da dikkat çekiyor.

Ons altın grafiğine baktığımızda, aşağı yönlü sinyallerin sona erdiğini görüyoruz. Cuma günü 2016 dolardan 2041 dolara yükseldi. İçeride doların 31.00 TL seviyelerine yükselmesi, gram altını etkiledi. Ayrıca, yerel seçimlerin yaklaşması ve seçim sonrası dövizde artış beklentileri alımları tetikledi.

Teknik olarak, yukarı yönlü sinyallerin devam ettiği görülüyor, bu nedenle yükselişlerin daha kolay gerçekleşebileceği düşünülüyor. Ancak, dolar bazında 9412 puan seviyesinin kritik olduğu daha önce belirtilmişti. Cuma günü 9416 puan seviyesi test edildi, ancak geçtiğimiz hafta 9400 seviyeleri birkaç kez denenmiş, ancak üzerinde kapanış sağlanamamıştı.

"Şu anda hala yukarı yönlü sinyaller devam ediyor. Ayrıca, gri listeden çıkmaya yakınız gibi açıklamalar var. Bu durumda yabancı girişi artabilir. BIST 100 endeksi, yeni olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde 9592 puana kadar zorlanmadan çıkabilir. Ons altında kısa vadede bir çıkış söz konusu olduğuna göre, dolar/TL istikrar kazanmazsa, gram altında 15 iş günü içinde 2100 lira seviyelerine doğru bir hareketlenme görebiliriz."

Hangi yatırım daha cazip?

"Borsa, altın ve mevduat, birbirinden farklı üç yatırım aracıdır. Borsa risk içerir ve dolayısıyla getiri beklentisi daha yüksektir."

"Mevduat faizleri, gelen yabancı talebiyle yeterli seviyededir, ancak borsa ile rekabet etmez. Mevduat faizi, hedeflenen enflasyon seviyesine ulaşırsa, paranın reel değerini koruma potansiyeline sahiptir."