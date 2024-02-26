Yozgat'ta milyonlarca adayı ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.

Başvuru süreci 1 Şubat'ta başlamış olup, adaylar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleri ile başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. ÖSYM, sınav başvurularının 26 Şubat saat 23.59'da sona ereceği konusunda bir hatırlatma yapmıştır. Sınav ücreti olarak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecekler.

SINAV TARİHİ 8-9 HAZİRAN

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak, ardından Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 17 Temmuz tarihinde açıklanacak. Bu kapsamlı sınav, adayların akademik başarılarını değerlendirerek üniversiteye giriş için önemli bir adımdır.