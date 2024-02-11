Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı tarafından zararlı tarla fareleri hakkında açıklama yapıldı.

Tarla farelerinin arazilerdeki ekili ürüne zarar verdiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, mücadeleye top yekun diğer çiftçilerin de katkı sağlayarak devam edilmesi gerektiğini ve bu sayede zararın en aza indirilebileceğini söyledi.

Mahsullerin yağmasını bekledikleri kar ve yağmurlardan sonra güzel olacağını ifade eden Başkan Güngör, sağlıkla ve bereketle de hasat etmeyi ümit ettiklerini belirtti.

Hububat tarlalarında önemli oranda zayiat oluşturan tarla fareleri ile mücadelede zehirli yem kullanımının önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Güngör, “Tarla faresi delikleri, tarla fareleri beslendiği alanda üç çeşit delik açar. Bunlar beslenme deliği, hafriyat deliği, dışkılama deliğidir. Bu delikleri kolayca tespit edebiliriz. Çünkü hafriyat deliklerinde toprak birikintileri, dışkılama deliğinde fare dışkıları, beslenme deliğinde ise yiyecek kalıntıları vardır. Zehirli yem kullanırken beslenme deliğine dökülmesi önemlidir. Tarla fareleri için en etkin mücadelenin toplu mücadele olduğu da bilinmektedir” dedi.