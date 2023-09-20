Türkiye'de akaryakıt piyasalarındaki değişimler, vatandaşların otomobil tercihlerini etkilemeye devam ediyor. Daha önce dizel araçlar talep görürken, şimdi ise en cazip yakıt seçeneği LPG'li araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, LPG'nin ucuzluğu artık geçerli bir sebep olarak kalmıyor.

20 LİRADAN 40 LİRAYA YÜKSELDİ

Son aylarda benzin ve motorin fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların tercihlerinde önemli bir değişikliğe yol açtı. Seçimden kısa bir zaman sonra, benzin ve motorin litre fiyatları hızla yükselerek 20 liradan 40 liraya kadar ulaştı. Bu da yakıt masraflarının büyük ölçüde artmasına neden oldu.

ESKİDEN LPG ARAÇ KULLANMAK MANTIKLIYDI

Eskiden, LPG'li araçlar tasarruf sağlamak için mantıklı bir tercihti. Benzin veya motorinle çalışan bir aracın kilometre başına yakıt maliyeti 3 lirayı aşarken, LPG kullanan bir araç sadece 1 lira 50 kuruş yakıt tüketiyordu. Bu nedenle, birçok vatandaş otogazlı araçlara ilgi göstermeye başladı. Ancak, bu tercihi yapanlara kötü bir haber var.

LPG'YE YENİ BİR ZAM GELİYOR

Edinilen bilgilere göre, LPG fiyatlarına yaklaşık olarak 1 lira 50 kuruşluk bir zam yapılacak. Bu zamla birlikte, LPG'nin litre fiyatı 20 lirayı aşacak. Bu da LPG'li araçlara olan ilginin azalmasına neden olacak gibi görünüyor. Tasarruf amacıyla LPG'yi tercih eden milyonlarca vatandaş, bu zam kararıyla hayal kırıklığı yaşadı. Türk halkı, akaryakıt fiyatlarındaki bu artışların derhal durdurulması gerektiğini düşünüyor.(Haber Merkezi)