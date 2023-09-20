Bakan Işıkhan, memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını duyurdu. En düşük devlet memuru maaşının 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacağını söyledi.

“EMEKLİ MAAŞLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na sunulacağını açıkladı. Ayrıca, emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini ve aynı anlayışla devam edeceklerini vurguladı.

EYT KAPSAMINDA EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını belirten Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarını alacaklarını ifade etti.

Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşüyor: Bakan, seçim vaatleri kapsamında Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'ye düşürülerek SSK'lılarla eşitleneceğini açıkladı. Bu düzenlemenin 1 milyon Bağ-Kur'lu çalışanı kapsayacağını ve Aile Koruma Kalkanı ile ev kadınlarına destek sağlanacağını belirtti.

3600 EK GÖSTERGE

Birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini hatırlattı.

Yaşlı Bakım Sigortası: Yaşlı bakım sigortasının hayata geçirileceğini de açıkladı. (Haber Merkezi)