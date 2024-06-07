Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Başkan Arslan, kurban satışı yapacak üreticilerle sohbet ederek onların istek ve sorunlarını dinledi.

Hayvan pazarındaki incelemelerinde üreticilerin satış koşullarını değerlendirerek, pazarın bayram öncesi hazır hale getirdiklerini üreticilerin taleplerine önem verdiklerini ifade eden Arslan, "Amacımız, hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın bayram sürecinde herhangi bir sorun yaşamadan, huzur ve güven içinde kurban alışverişlerini gerçekleştirmelerini sağlamak" dedi.

Ziyaret sırasında üreticilerle birebir görüşen Başkan Arslan, belediye olarak gerekli desteği sağlayacaklarını, kurban pazarındaki düzenlemeler ve hijyen koşullarına yönelik çalışmalara hız vereceklerini belirterek, vatandaşların rahat bir alışveriş ortamında kurbanlarını temin etmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Ziyarette, Başkan Arslan'a Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece, Belediye Meclis üyeleri Ökkeş Arslan ve Mustafa Öcek de eşlik etti.