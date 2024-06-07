Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Ercan ve ilgili şube müdürleri eşliğinde çalışmalar hakkında incelemelerde bulunuldu.

Sıyırma kazıları devam eden beton gövde tipindeki gölet tamamlandığında 180 dekar alanın sulamasına katkı sağlayacak.

Gölette depolanacak 125 bin metreküp su Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilecek olan endüstriyel kenevir ve lavanta sulamasında kullanılacaktır.