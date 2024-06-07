Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Yozgat Şube Müdürü Nurettin Şenol, Erzurum Mahallesi, Haşim Kılıç Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Ayanoğlu Mahallesi ve Karacaşar Mahallesi'nin kesiştiği yerlerde bulunan taşkın su kanalının dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projesi hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Arslan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, projenin en kısa zamanda başlayacağını ve tamamlanmasının ardından bölgede taşkın riskinin ortadan kalkacağını söyledi.

Arslan, dere yatağının ıslah edilmesi ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte bölgenin daha estetik bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Başkan Arslan, "Bu proje, Yerköy'ümüz için çok önemli bir proje. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede taşkın riski ortadan kalkacak ve vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde yaşayacak. Ayrıca, projenin tamamlanmasıyla birlikte dere kenarındaki alan da güzelleşecek ve vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan haline gelecek" dedi.

İncelemelere Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece, Belediye Meclis üyeleri Ökkeş Arslan ve Mustafa Öcek'te eşlik etti.