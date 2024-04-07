Sigara fiyatlarına ilişkin son gelişmelerle birlikte, Philip Morris sigara grubunda gerçekleşen 8 TL'lik zamın ardından Imperial Tobacco da zamdan nasibini aldı. Böylece, grubun en ekonomik sigarasının fiyatı 54 TL'ye, en yüksek fiyatlı sigarasının ise 67 TL'ye yükseldi.

Seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yapılan zamlar devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam yapıldığını duyurdu. Bu yeni zamla birlikte, Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL'ye yükselirken, en uygun fiyatlı sigarası ise 54 TL oldu.

Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına da daha önce zam gelmişti. Dündar, güncellenmiş zamlı fiyat listesini X hesabı üzerinden paylaştı.