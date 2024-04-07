Yozgatlı vatandaşlarında destek verdiği Türk Kızılay’ı, her Ramazanda olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişiye ulaşarak büyük bir fark yaratıyor. Yardımseverlerin zekat, fitre, fidye, gıda, aşevi bağışlarıyla ailelerin yanında yer alan Kızılay, hazırladığı 345 bin kişilik bayramlık yardımını Kızılay Butikler aracılığıyla ve gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bayram öncesi yüzleri güldürdü.

Yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde olan Kızılay, onlara yardım eli uzatmak isteyen hayırseverleri “Bu Ramazan Sensiz Olmaz” diyerek Ramazan Kampanyası'nda buluşturdu. Kızılay, gıda, sıcak yemek ve maddi yardımlarla hanelere destek oldu. Kızılay, Ramazan yardımları planlamasında belirlediği 117 milyon liralık bayramlık hediyelerini ise 345 bin kişiye ulaştırdı.

BAYRAMLIK GİYİM PAKETLERİNE EK KIZILAY BUTİKLERDE DE YOĞUN MESAİ

Kızılay, bir yandan bayram öncesinde hazırladığı giyim yardımlarını gönüllüleriyle ailelere ulaştırırken bir yandan da yıl boyunca hizmet veren Kızılay Butikleri aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerinin kendi ihtiyaç duydukları kıyafetleri yine kendi beğenileri doğrultusunda seçerek ücretsiz olarak almalarına imkân sağlıyor.

Kızılay, hayırseverlerin bağışlarını sosyal incelemeler sonrası belirlediği ihtiyaç sahiplerine Kızılay Kadın, Genç Kızılay, Kızılay Engelsiz üyeleri, şubeleri ve gönüllüleriyle ulaştırmaya devam ediyor.