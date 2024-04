Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Ramazan Bayramı vesilesi ile personelle bayramlaştı.

Personelin Ramazan Bayramını kutlayan Müdür Arif Topal, bayram şekeri ve kolonya hediye etti.

Topal yaptığı açıklamada, “Müdürlük olarak her kuruluşumuzda görev yapan personelimizle Ramazan ayı süresince yoğun bir mesai harcayarak, halkımıza her noktada hizmet sunma çabası içerisinde olduk. Katkılarınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Topal, “Yaşamımıza sayısız güzellikler katan rahmet, huzur ve bereket mevsimi Ramazan ayını nihayete erdirirken yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan; sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve barış ortamı oluşturan bayramları, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, özellikle zor süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta toprağımız ve mukaddes bildiğimiz tüm değerler uğruna canını veren aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bayramlar dilerim” diye konuştu.