Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Ramazan ayından sonra yemek yeme düzeni ile ilgili bilgiler verdi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Ramazan ayından sonra bayramın gelmesiyle beraber aşırı yiyecek tüketerek sağlığınızı riske atmayın” uyarısında bulundu.

Ramazan ayında oruçla vücudun bir denge oluşturduğunu ve bu düzeni aniden değiştirmenin sıkıntılara yol açabileceğini ifade edin Başhekim Kozan, aşırı yemenin sağlığı riske attığını söyleyerek şöyle konuştu: "Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, normal beslenme düzenlerine geçişle bir anda eskisinden de fazla yeme eğiliminde olurlar. Böyle durumda hipertansiyon, kalp - damar hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, solunum rahatsızlıkları, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıkların belirginleştiğini görmekteyiz. Bu nedenle, bayramı beslenme konusunda daha dikkatli geçirmeliyiz. Aşırı yiyecek tüketerek sağlığınızı riske atmayın."

Özellikle bayramda yenilen tatlıların vücutta yağ olarak depolandığını söyleyen Kozan, dikkat edilmesi gereken hususları şöyle açıkladı: "Özellikle diyabet ve obezite hastalarının bayramda şekerli yiyeceklerden daha ziyade mevsim meyvelerinin tercih etmelidir. Kana hemen karıştığı için şeker içeren çikolata, hazır meyve suları, gazlı içecekler, tatlılar gibi besinlerden de kaçınılmalıdır. Bilinmelidir ki bu tür besinler vücut, kan şekerinin tümünü aynı anda enerjiye çeviremez ve bu durumda bir kısım glikozu vücut yağına çevirir. İnsülin ile kan şekeri düşer ve tekrar tatlı yeme isteği doğar, dolayısıyla beslenme süreci kısır bir döngüye girer. Mutlaka en az üç öğün yemek yenmeli, kızartmalar yerine ızgara, fırında ya da haşlama yöntemi ile pişirilmiş yemekler yavaş yavaş yenmeli ve çok iyi çiğnenmelidir. Sıvı alımına dikkat edilmeli ve günde yaklaşık 2-3 litre su tüketilmelidir. Gazlı içecekler yerine limonata, ayran, taze sıkılmış meyve suyu gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir."