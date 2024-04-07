Ulaşımda Yozgat dahil 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.



Ramazan Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı. Ankara-Kırıkkale kara yolu üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

Jandarma ve polis ekipleri, yoğunluk sebebiyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) sistemi üzerinden kontrollerini gerçekleştirdi. Kara yolundaki araç trafiğinin aksamaması ve kazaların önüne geçmek maksadıyla bazı kavşaklar geçici kapatıldı. Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.