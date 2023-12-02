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Bu değişiklikle birlikte, süreli yayınların kategorilerine göre resmi ilan fiyatları 140 TL'den 170 TL'ye çıkarıldı. Genel Kurul, bu teklifi Cumhurbaşkanlığı onayına sunmak üzere oy birliğiyle kabul etti.

Toplantı, 29 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Basın İlan Kurumu 32. Dönem 4. Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirildi. Yapılan toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve resmi ilan fiyat tarifesindeki güncellemeyi içeren madde üzerinde görüşmeler yapıldı. İlan, Hukuk ve Mali İşler Komisyonlarında detaylı olarak ele alındıktan sonra, Genel Kurul üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi.

Genel Kurul'un odak noktalarından biri de resmi ilanların yayım ücretlerinde yapılacak zam oranları oldu. Bu çerçevede, ülke genelinde yayımlanan 863 gazete ile 392 internet haber sitesinin resmi ilan yayım ücretlerine yönelik artış oranları belirlendi. Fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ve 1-5. Kategorideki internet haber siteleri için yüzde 100 artışla 70 TL'den 140 TL'ye; fiili satışı 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ve Genel Kategori internet haber siteleri için yüzde 70 artışla 100 TL'den 170 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Bu önemli değişiklik, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandıktan sonra, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve takip eden ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Genel Kurul aynı zamanda, gazetelerin asgari satış fiyatlarının da gözden geçirilmesine karar verdi. Yeni düzenlemeye göre, yerel ve bölgesel gazeteler için asgari satış fiyatı 1,5 TL'den 4 TL'ye; yaygın gazeteler için ise 2 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı.

Gelişmeler arasında, internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ölçümleyen BİK Analitik sistemine ilişkin düzenleme de bulunuyor. Bu düzenleme, internet haber sitelerinin BİK Analitik’in çalışması için gerekli tedbirleri almasını ve yılda bir defa bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenmesini zorunlu kılıyor.

Ayrıca, Basın İlan Kurumu tarafından basın kuruluşlarına verilen kredilerin faiz oranları da yeniden düzenlendi. Kredi faiz oranları, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu’nun belirlediği politika faiz oranını aşmayacak şekilde yıl içinde yeniden düzenlenebilecek.

Genel Kurul üyeleri, Durum Raporu, Denetçiler Raporu, Kurumun 2024 yılı bütçesi ile Kurumun işleyişine yönelik mevzuat düzenlemelerine ilişkin değişiklik tekliflerini de oylayarak kabul etti. Bir sonraki Genel Kurulun 22-24 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.