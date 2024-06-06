Zahide Yetiş’in canlı yayın programına katılan baba, canlı yayında kızına saldırdı.

Zahide Yetiş'in gündüz kuşağı programına katılan Yusuf adlı bir baba, canlı yayında kızına şiddet uyguladı.

Kızının kendisinden yaşça büyük Hacı İbrahim adlı bir şahsın yanında zorla tutulduğunu iddia ederek yardım isteyen Yusuf, stüdyoda beklenmedik bir şekilde kızına saldırdı. O anlar, stüdyoda büyük bir şaşkınlık yarattı ve Zahide Yetiş'i şoke etti.

Yayının ortasında, stüdyoda dehşet verici anlar yaşandı. Kızının zorla tutulduğunu iddia eden Yusuf, stüdyoya gelen kızına saldırdı.

Bu olay, canlı yayında gerçekleştiği için izleyicileri dehşete düşürdü. Kamera başka bir yöne çevrildiği sırada, Zahide Yetiş duruma müdahale etti ve kızına şiddet uygulayan babayı stüdyodan çıkardı. Yetiş, "Sizi burada istemiyorum" diyerek yayına devam etti.

Bu olay, Zahide Yetiş'in programında yaşanan en dramatik anlardan biri olarak hafızalara kazındı. Stüdyodaki gerilim dolu anlar, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve izleyiciler tarafından büyük tepki topladı.