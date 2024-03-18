18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesinde anma programı düzenlendi.

Çanakkale'de tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir destan yazan, ''Çanakkale Geçilmez'' dedirten, genç-yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlar bir kez daha anıldı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marş’ının okunmasıyla başlayan anma programı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca tarafından İmanın Çelikle İmtihanı “Çanakkale Zaferi” konulu konferansıyla devam etti. Konferansta Türk Tarihi’nin önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Savaşlarının öncesi ve sonrasında meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler anlatıldı.

Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca konuşmasına millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferimizin 109. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanları ile aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle yâd ederek başladı. Çanakkale Zaferi’nin yedi düvelin milletimizin üzerine geldiği buna karşılık Türk milletinin de birlik olup düşmanın hayâsızca akınına dur dediği bir var oluş savaşı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karaca şanlı ecdadımız Çanakkale’de verdiği topyekûn mücadeleyle milletimizin istiklalini ve istikbalini koruduğunu sözlerine ekledi.

Geleceğin teminatı gençlere seslenen Prof. Dr. Karaca şunları söyledi: “Savaş hala devam ediyor. Sizler bu savaşın ve üzerimize oynanan oyunların farkında olmalısınız. Sizler de birer Kınalı Hasan’sınız! Vatanı uğruna, vatanı için bir şeyler yapan herkes birer kınalı Hasan’dır. İlla kınalı Hasan olmak için şehit düşmek gerekmez. Sizler görev ve sorumluluklarınız farkımdaysanız yaşına ve cinsiyetine bakmadan bu savaşın bir ferdisiniz demektir. Sizlerden istirhamım bu şuur ve bilinçle hareket etmenizdir. Sizler tarih içinde yaşayan varlıklar olarak iyi gözlemlememiz ve süreçleri iyi okumamız gerekmektedir. Geçmişe ait büyük işler başaran milletlerin gençleri de gelecekte büyük işler başaracaktır. Bize düşen kahraman ecdadımıza layık bir şekilde birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ederek dün olduğu gibi bugün de yarın da kutsal değerlerimiz için mücadele etmek, bayrağımızı daha yükseklere çıkarmak olacaktır.”