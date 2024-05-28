Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın atandığı duyuruldu. Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in yerine göreve gelen Kaplancıklı, bilim dünyasında önemli çalışmalara imza atmış bir akademisyen olarak tanınıyor.

PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI KİMDİR?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olan Kaplancıklı, akademik kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ve 2012 yılında Profesör unvanlarını alarak akademik merdivenleri hızla tırmandı.

AKADEMİK KARİYERİ VE BAŞARILARI

Prof. Dr. Kaplancıklı, Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan bir dergide "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasında yer almayı başardı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak atandı ve aynı yıl rektör yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevini 2018 yılına kadar başarıyla sürdüren Kaplancıklı, şimdi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde rektör olarak akademik ve idari çalışmalarını sürdürecek.

YENİ GÖREVİ

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanması, üniversite ve akademik camiada büyük bir heyecanla karşılandı. Kaplancıklı'nın geniş akademik birikimi ve yönetim tecrübesi ile üniversiteye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.