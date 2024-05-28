Emlak vergisi ödemeleri için belirlenen son tarih olan 31 Mayıs Cuma günü hızla yaklaşıyor. Evi, dükkanı ve arsası olanlar için bu önemli tarihe kadar ödeme yapılmaması durumunda gecikme zammı uygulanacak.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN 31 MAYIS

Emlak ve çevre temizlik vergisinin birinci taksit ödemeleri için belirlenen süre, 31 Mayıs Cuma günü sona erecek. Konuyla ilgili açıklama yapan emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında birinci taksit, Kasım ayında ise ikinci taksit olmak üzere iki eşit taksitte ödenebileceğini belirtti. Ödemeler belediye vezneleri, internet ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Özelmacıklı, "Emlak vergisi ödemeleri için son gün 31 Mayıs Cuma. Vergi ödemeleri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu belediyeye yapılmalıdır. Zamanında ödenmeyen vergiler için her ay ve kesri için %3,5 gecikme zammı uygulanacaktır" dedi.

2024 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİ %29,23 ARTTI

2024 yılı için emlak vergi değerlerinin %29,23 oranında arttığını ifade eden Özelmacıklı, bina ve arazi vergi oranlarının farklı olduğunu belirtti. "Meskenler için bina vergisi binde 1, diğer binalar için binde 2, arazilerde binde 1, arsalarda ise binde 3 oranında uygulanmaktadır. Büyükşehir belediye sınırları içinde bu oranlar %100 artırımlı uygulanır" ifadelerini kullandı.

İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ UYGULAMASI

İndirimli bina vergisi uygulamasından faydalanabilecek kişiler hakkında bilgi veren Özelmacıklı, "Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olanlar, engelliler, belirli sosyal güvenlik kurumlarından maaş alanlar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri indirimli bina vergisinden yararlanabiliyor" diye konuştu.

KATKI PAYI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Özelmacıklı, emlak vergisine ek olarak tahsil edilen katkı payı hakkında da bilgilendirmede bulundu. "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesine göre, emlak vergisinin %10’u oranında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahsil edilmektedir" dedi.

Emlak vergisi ödemelerini zamanında yaparak gecikme zammından kaçınmak isteyen mükelleflerin belirtilen son tarih olan 31 Mayıs'a kadar ödeme yapmaları önemle duyurulur.