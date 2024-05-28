İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanlığı görevinden istifa eden Yozgatlı Taner Demirer, CHP'ye üye oldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Taner Demirer, İYİ Parti’den 17 Nisan 2024 tarihinde istifa etmişti.

Prof. Dr. Taner Demirer, partideki üyeliğini sonlandırdığını ve tüm görevlerinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Demirer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının yerel seçim öncesi getirdiği işbirliği teklifini desteklediğini belirterek, "Canla başla işbirliğine 'evet'i savundum, ancak azınlıkta kaldım" şeklinde konuşmuştu.

Demirer, İYİ Parti’den istifa ettiğini şu açıklama ile duyurmuştu: “İYİ’ler ve cesurlar hareketinin yiğit neferleri, değerli İYİ Parti’li kardeşlerim, bildiğiniz üzere partimizde önce Toplumsal Politikalar başkan yardımcısı görevinde bulundum takiben olağan kongremizde GİK üyesi seçildim. Genel Başkanımız tarafından Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak başkanlık divanında görevlendirildim. Hem partimde hem de seçim bölgem Yozgat’ta partim için canla başla çalıştım. İYİ Partide görev yaptığım sürece Anadolu’nun her köşesinden İYİ’ler ve cesurlar hareketinin temiz kalpli, vatansever yiğit neferleri ile tanıştım. Birçok yeni arkadaşlar edindim. Siyaset adına çok şey öğrenmemin yanı sıra önemli tecrübeler de edindim. Genel seçimde Yozgat’ta yapılan ve delegelerimizin yüzde 75’inin katıldığı temayül yoklamasında oyların yüzde 70’ini alarak açık ara birinci çıkmama rağmen aday yapılmadım ve büyük haksızlığa uğradım ancak delegelerimizin bana bahşettiği bu güvenden ötürü gurur duydum."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanlığı görevinden istifa eden Taner Demirer, CHP üye olurken rozetini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

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