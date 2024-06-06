Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, 20 Mart 1975 tarihinde Ordu'da doğmuştur. Eğitim hayatına Kumru İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Arıncı, 1992 yılında bu liseden mezun olmuştur. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden başarıyla mezun olan Arıncı, 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. Ayrıca 2019 yılında ikinci üniversite olarak Sosyoloji eğitimini tamamlamıştır.

Yunus Arıncı'nın Kariyeri ve Görevleri

Yunus Arıncı, kariyerine 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında ise Başmüfettiş olmuştur. 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atanmış ve bu görevi 2015 yılına kadar sürdürmüştür. 2005 yılında ise TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak bir yıl geçici görev yapmıştır.

13 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atanmış olan Arıncı, bu görevini hala devam ettirmektedir. Ayrıca Borsa İstanbul'un 31 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yunus Arıncı'nın Aile Hayatı

Yunus Arıncı, evli ve üç çocuk sahibidir.