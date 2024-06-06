Erzincan'ın yeni valisi Hamza Aydoğdu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre, Erzincan Valiliği görevine getirilen Hamza Aydoğdu'nun kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

HAMZA AYDOĞDU'NUN BİYOGRAFİSİ

1975 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğan Hamza Aydoğdu, ilk ve orta öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Aydoğdu, yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde “Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma” konulu çalışmasıyla yaptı. Doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri” isimli teziyle tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun, akademik alanda birçok makale ve kitabı bulunmaktadır.

HAMZA AYDOĞDU'NUN KARİYERİ

Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak başlayan Hamza Aydoğdu, burada Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulundu. 9 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atanan Aydoğdu, yeni kararnamede Erzincan Valiliği görevine getirildi. Aydoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.

VALİLER KARARNAMESİ DETAYLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre, 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Ayrıca, Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım atandı.