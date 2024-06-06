Bu atama, Türk Telekom'un yönetim kademesinde önemli bir değişikliği işaret ediyor.

DR. İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU KİMDİR?

1968 yılında Karaman'da doğan İsmail İlhan Hatipoğlu, eğitim hayatına Karaman Lisesi'nde başladı ve 1984 yılında buradan mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Hatipoğlu, kariyerine hızla yükselen bir grafik çizerek devam etti.

KARİYER BASAMAKLARI

Dr. Hatipoğlu, 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Ardından, 2005 yılında Gelir İdaresi Daire Başkanı ve 2007 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. 2009 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atanan Hatipoğlu, 2016-2018 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 sonrasında ise Bakanlık Müşavirliği ve Vergi Başmüfettişi olarak çalıştı.

YÖNETİM KURULU DENEYİMİ

Hatipoğlu, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2010) ve Yönetim Kurulu Başkanlığı (2010-2016) gibi önemli pozisyonlarda bulundu. 2016-2018 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Vergi ve Teşvikler Komitesi Eşbaşkanlığı ve KKTC ile yapılan Uluslararası Anlaşma ile kurulan T.C. Teknik Heyet Başkanlığı görevlerini de başarıyla yürüttü. 2019-2020 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

AKADEMİK BAŞARILAR

Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, akademik kariyerine de büyük önem verdi. 2019 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında başladığı doktora çalışmalarını ise 2023 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında tamamladı.

AİLE VE DİL YETKİNLİĞİ

22 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Hatipoğlu, evli ve iki çocuk babası olup iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu'nun Türk Telekom'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması, şirketin gelecekteki stratejileri ve yönetim politikaları üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor. Bu atama ile birlikte, Türk Telekom'un sektördeki lider konumunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor.