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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), prestijli bir istihdam fırsatı sunarak araştırmacı ve AR-GE teknisyeni kadrolarına toplamda 27 kişi alacak. TÜBİTAK'ın Resmi Gazete üzerinden yayımladığı ilana göre, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nde (ULAKBİM) görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak.

Bu alımlar arasında araştırmacı ve AR-GE teknisyeni gibi çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik pozisyonlar bulunmaktadır. TÜBİTAK, bu yeni istihdam adımıyla bilim ve teknoloji alanında uzmanlaşmış, nitelikli personel kazanarak projelerini daha etkili bir şekilde yürütmeyi amaçlamaktadır.

Başvuruların son tarihi olarak 13 Aralık 2023 belirlenmiştir. Bu tarih, nitelikli adayların başvurularını tamamlamaları için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuruların ardından adayların seçim süreci başlayacak ve TÜBİTAK, en uygun adayları seçerek bünyesine katmaya hazırlanacak.

Bu iş fırsatı, bilimsel araştırmalara ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak isteyen yetenekli profesyoneller için önemli bir kapı aralamaktadır. Aynı zamanda, TÜBİTAK'ın bu yeni istihdam adımı, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini daha da artırmayı amaçlamaktadır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yeni iş fırsatları için başvuru sürecini başlattı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, detaylı bilgilere TÜBİTAK'ın resmi web sitesinden ulaşabilecekleri gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu sitelerinde de gerekli koşullar ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere erişebilecekler.

TÜBİTAK'ın açık pozisyonlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için önemli olan başvuru süreci, resmi web sitesinde kapsamlı bir şekilde anlatılmaktadır. Adaylar, ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunmadan önce başvuru süreci, gerekli belgeler ve diğer önemli detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirler.