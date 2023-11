Tahmini Okuma Süresi: dakika

2016 yılında Yozgat Belediyesi, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol ile Çamlık Milli Parkı ve Fatih Tabiat Parkı’nı kiralama suretiyle devralmıştı.

Sürenin dolması üzerine protokol yenileyerek Yozgat Çamlık Milli Parkı'nın giriş çıkışları dahil olmak üzere park ve sosyal tesislerinin işletim sözleşmesi 2022 yılında Belediye Başkanı Celal Köse ile Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Musa Kaya tarafından tekrar imzaladı.

Yozgat Belediyesi, Çamlık Milli Parkı’nda bulunan kafe ve lokanta gibi tesislerin işletmesini yapmaya devam ederken, aynı zamanda Çamlık’ın her iki tarafında bulunan gişelerden de giriş ücreti alınmaya devam ediyor.

HİZMETLER ÜCRETLİ AMA BAKIM YOK!

Girişlerin ücretli olmasının yanı sıra, Çamlık Milli Parkı’nda bulunan kafe, kahvaltı salonu, lokanta işletmelerine gelen müşterilere ücret karşılığı hizmet veren Yozgat Belediyesi’nin milli parkın bakımını yapmaması Türkiye’nin ilk milli parkını ziyaret eden misafirlerin tepkilerine neden oluyor.

İŞLETMELER TEMİZ, ÇAMLIK KİRLİ!

Yozgat Belediyesi’nin müşterilere ücret karşılığı hizmet verdiği sosyal tesislerin bakım ve temizliğini yaparken, Çamlık Milli Parkı’nın sosyal tesisler dışında kalan yerlerin ilgisizlik ve sahipsizlikten dolayı kaderine tek edilmiş bir görüntüye sahip olmasından rahatsız olan vatandaşlar şunları söyledi:

“Çamlık, Türkiye’nin ilk milli parkı. Aynı zamanda Yozgat’ın en güzel mesire alanı ama her geçen gün burası yok oluyor. Her tarafta içki şişleri, yönlendirme levhaları kırılmış, bir kenara atılmış ve çöpler her yana dağılmış. Buranın sahibi yok mu? Yazık oluyor, bir an evvel buraya bakım ve temizlik çalışmaları yapılması gerekiyor.”