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Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte, vatandaşlar ellerindeki bilgilerle ücretsiz doğalgaz desteğinin son tarihini araştırmaya başladı. Kış aylarında doğalgaz faturalarının büyük bir yük oluşturduğu ülkemizde, bu destekten yararlanan pek çok aile için bu süreç oldukça önemli.

Ancak, ücretsiz doğalgaz desteği konusundaki belirsizlik ve resmi bir açıklama yapılmaması, vatandaşları endişelendiriyor. Belirlenen kısıtlamalara ve belirli bir tüketim miktarına dayalı olan bu destek, birçok aile için maddi rahatlama sağlayan bir önem taşıyor.

Türkiye'de soğuk kış aylarında vatandaşları rahatlatan ücretsiz doğalgaz desteğiyle ilgili son tarih belli oldu. Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, konutlar, ibadethaneler ve cem evi abonelerinin 24 Nisan ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura dönemlerine ait sistem kullanım bedelleri, devlet tarafından karşılanacak.

Bu önemli destek kapsamında, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar olan süreçte 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ait sistem kullanım bedelleri, ilgili Bakanlık bütçesinden finanse edilecek. Bu sayede, vatandaşlar belirli bir tüketim miktarına kadar doğalgaz kullanımından kaynaklanan maliyetlerden muaf tutulacaklar.

1 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu uygulama ile 25 metreküp doğalgaz tüketimi ücretsiz olarak sağlanacak. Bu süreçte, özellikle düşük gelirli aileler ve dar gelirli kesim, kış aylarında doğalgaz faturalarının getirdiği ekonomik yükten bir nebze olsun kurtulacaklar.

Hükümetin aldığı bu kararın, enerji tüketiminden kaynaklanan maliyetleri azaltma ve vatandaşları kış aylarında ekonomik sıkıntılardan koruma amacına yönelik olduğu belirtiliyor. Bu destekle birlikte, özellikle soğuk bölgelerde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında daha rahat bir şekilde ısınma imkanına kavuşacaklar.