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Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltı programında bir açıklama yapan Arun, “Allah nasip ederse belediye başkanı olursak insan kaynaklarını çok düzgün yöneteceğiz” dedi.

Arun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Türkiye Yüzyılında Yozgat’ın hak ettiği yeri alması için bütün gayreti göstereceğini söyledi.

“İŞ DİSİPLİNİ ÇOĞALTACAĞIZ”

31 Mart yerel seçim takviminin ardından aday adaylığını açıkladığını ifade eden Arun, “AK Parti bir belediye başkan adayı olarak biz de bu göreve talibiz diye yola çıktık. Allah nasip ederse belediye başkanı olursak insan kaynaklarını çok düzgün yöneteceğiz. İş disiplini çoğaltacağız. Bin çalışanı olan bir belediyenin başarısız olmak diye bir seçeneği yok. Veriye dayalı yönetim anlayışı getireceğiz. Meclis kararlarını tüm gazetelerde yayınlayacağız ve her ay bülten yayınlayacağız. Halka kendimizi denetlettireceğiz. Kendisini denetlettiren belediyeler ve şirketler her zaman başarılıdır. ARGE merkezleri kuracağız. Yani araştırma geliştirmeyi ve inovasyonu çoğaltacağız. Modern anlayışlar, yenilikçi yaklaşımlarla belediyeyi yöneteceğiz. Dijitalleşmeye arttıracağız. Dijital veri tabanlarıyla geri dönüşler alarak kendimizi netlemiş olacağız. Önceki yıllarda kent konseyleri vardı böyle bir yapıyı hayata geçirerek bir araya gelerek problemleri çözme noktasında birlikte hareket edeceğiz. Dezavantajlı vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin onlara ait bir konak ayarlayacağız istedikleri zaman arabamızla alacağız konağımıza getireceğiz evlerinden çıkamayan soğukta sıcakta dezavantajlı vatandaşlarımıza orada, yemek ücretsiz olacak bu vatandaşlarımıza karşı bir hizmet sunacağız” diye konuştu.

“MERKEZİNDE İNSAN OLAN BİR BELEDİYE HİZMETİ SUNACAĞIZ”

Alt yapıdan ulaşıma, turizmden sağlığa, temiz çevreden, sokak hayvanlarına, eğitimden kültüre, sanattan mimariye, estetikten sosyal hayattaki durgunluğa kadar yenilikçi yaklaşımları kullanan, gerçek problem ve ihtiyaçları ön görerek, hayata değer katan, çözümler üreten, yaşam kalitesini yükselten yaşanabilir bir şehir oluşturacaklarını belirten Arun, “Daha verimli, sosyal, erişilebilir, eşit, yaşanabilir şehir kültürü oluşturacak bir belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz. Yozgat'ta şehir ekosistemini oluşturan tüm paydaşlarla birlikte ortak aklı oluşturup, güçlü bir yönetim tesis edeceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak ihtiyaç analizi yapıp; mahallelerin gerçek sorunlarını, mahalle sakinlerinin isteklerini belirleyip çözümler üreteceğiz" dedi.

Arun, "Geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz. Kamu kaynaklarını verimli ve adil kullanacağız. Merkezinde insan olan bir belediye hizmeti sunacağız. Gece gündüz, kar kış demeden bütün gücümüzle Yozgat halkının hizmetkarı olacağımızdan hiç şüphesi olmasın. Şehrimize yeni bir ruh ve heyecan katacağız. Belediyecilikten ziyade bir şehir kültürü oluşturup, bir medeniyet inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.