YSK, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde seçmenlerin kayıtlarını kontrol etmeleri gerektiği konusunda bir uyarı yayınladı.

Yozgatlı seçmenler, oy kullanacakları yer ve zaman hakkında bilgi edinmek için Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi kanallarını kullanabilirler.

YSK'nın internet sitesi, e-Devlet kapısı, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi üzerinden kontrol yapabilirler.

YSK'nın belirlediği takvime göre süreç devam ediyor ve seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde seçmenler bu bilgilere erişebilecekler. Bu adımlar, yerel seçimlere katılım sürecini kolaylaştırmak için atılmış önemli adımlardır.