Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş, kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezini ziyaret etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Aynalı’dan kurum çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Serttaş, çalışan personelle sohbet edip kolaylık ve başarılar diledi.

Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirten Serttaş, “Kurum ziyaretlerimi kapsamında kapsamın da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezimizi ziyaret ettik Kurum Müdürümüz Ömer Aynalı’dan kurum çalışmaları ve yapılan kurslar hakkında bilgi aldık. Gençlerimize verilen hizmetten dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Gençlerimizden ricamız boş vakitlerinde gençlik merkezimizin faaliyetlerine katılım sağlamaları” dedi.