Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, Anadolu’da her şehrin kendine özgü girişimcilik ekosistemini kurması gerektiğini söyledi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Yozgat Bozok Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Genç Fikirler Fabrikası’ iş fikri yarışmasının final programındaki panelde konuşan Özden, “İnovatif girişimcilikte olacağız. Yapay zekâ, savunma sanayi, oyun sektörü gibi yenilikçi alanlarla beraber her şehir rekabet üstünlüğü olan alanlarda yenilikçi girişimciler çıkarmalı. Bugün Yozgat’tayız. Bu şehir tarım ve hayvancılığın katma değer yaratan alanlarında yenilikçi girişimci çıkarmalı. Ekosistemin tüm paydaşları da bu girişimcilerin yanında olmalı” dedi.

“5 BİN MELEK YATIRIMCIMIZ OLACAK”

İyi iş fikirlerinin Türkiye’de dünya ortalamasının üzerinde bir oranla yatırımcı bulduğunu bunun da sevindirici olduğunu hatırlatan Özden, “2023’te dünya genelinde startuplara yatırım bir düşüş yaşanırken Türkiye’de bu sayı düşmüş ancak, erken aşama girişimlere yapılan yatırım oranı yükselmiş. Bu da Türkiye’nin bu alandaki yükselişinin bir göstergesi” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Ulusal Teknoloji Girişimciliği Strateji Belgesi’nin 2025’e kadar Türkiye’nin 5 bin melek yatırımcıya ulaşmasını öngördüğünü hatırlatan GED Başkanı Esra Özden, “Melek yatırımcılarımızın tamamı elbette büyük şehirlerimizde yer almayacak. Anadolu şehirlerinde de yenilikçi girişimcilerimizin iş fikirlerine yatırım yapacak melek yatırımcılara ihtiyaç duyulacak. O yüzden başta kalkınma ajanslarımız olmak üzere girişimciliği geliştirecek paydaşlar yeni melek yatırımcıların ortaya çıkması için başta eğitim programları olmak üzere bu yöndeki faaliyetlerini artırmalı” ifadelerini kullandı.

“GİRİŞİMCİLERE 90 BİN LİRA ÖDÜL”

Moderatörlüğünü VUCA Leaders Kurucusu Nuri Murat Avcı’nın yaptığı Start -Up’lar İçin Fon’ başlıklı panelde GED Başkanı Esra Özden’in yanı sıra İnno Park Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Botsalı ve TR Angels Yönetim Kurulu Başkanı Serra Ulusoy konuştu.

Etkinlikte ‘Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışması’na katılan 35 girişimcinin iş fikirleri değerlendirildi. Nesibe Nur Şahin’in (Ahrika Teknoloji) birinci olduğu yarışmada Muhammet Aydoğdu (BLDC Sürücü) ikinci olurken Zafer Yıldırım (Evon Motors) üçüncü oldu. İlk 3’e giren girişimcilere toplam 90 bin lira ödül verildi.