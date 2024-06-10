Yozgatlı down sendromlu Nursel Akbulut’un tek hayali öğretmenine kavuşmak.

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Ankara’da özel bir okulda eğitim gören Nursal Akbulut, okuldan ayrılan Kevser öğretmenine kavuşmak istiyor.

Öğretmenine Seslendi

Yaklaşık 2 yıldır Kevser öğretmeninden eğitim alan Akbulut, öğretmenine kavuşmanın hayalini kuruyor.

Öğretmenini çok özlediğini dile getiren Akbulut, “Yaklaşık 2 yıldır Kevser öğretmenimden eğitim alıyorum. Ama kendisi okulumuzdan ayrıldı. Öğretmenimin tekrar bizim okulda başlamasını çok istiyorum. Ben Kevser öğretmenimi çok özlüyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Selma Şahin