Yozgatlı down sendromlu Nursel Akbulut’un tek hayali öğretmenine kavuşmak.

Ankara’da özel bir okulda eğitim gören Nursal Akbulut, okuldan ayrılan Kevser öğretmenine kavuşmak istiyor.

Yaklaşık 2 yıldır Kevser öğretmeninden eğitim alan Akbulut, öğretmenine kavuşmanın hayalini kuruyor.

Öğretmenini çok özlediğini dile getiren Akbulut, “Yaklaşık 2 yıldır Kevser öğretmenimden eğitim alıyorum. Ama kendisi okulumuzdan ayrıldı. Öğretmenimin tekrar bizim okulda başlamasını çok istiyorum. Ben Kevser öğretmenimi çok özlüyorum” ifadelerini kullandı.