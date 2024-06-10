Etkinlik, Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk tarafından koordine edildi.

Ertürk, bağımlılıkla mücadele ettikleri gibi sağlıklı bir yaşam için temiz bir çevrenin de önemine dikkat çekerek, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Çamlık Milli Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Yeşilay Yozgat Şubesi üyeleri, Tema Vakfı gönüllüleri ve Yozgat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Katılımcılar, park alanında bulunan çöpleri toplayarak doğanın korunması için önemli bir adım attı.

Ertürk, yaptığı açıklamada, "Bağımlılıkla mücadele ederken aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan temiz bir çevre için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür etkinliklerle hem çevre bilincini artırmayı hem de vatandaşlarımızı daha duyarlı hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Ayrıca, etkinliğe katılan tüm gönüllülere ve destek veren kurumlara teşekkürlerini iletti.

Etkinlik sonunda toplanan atıklar, Yozgat Belediyesi tarafından uygun şekilde bertaraf edilmek üzere toplandı. Katılımcılar, yapılan etkinliğin ardından çevre temizliği konusunda daha bilinçli hale geldiklerini ve bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirttiler.

Yeşilay, Tema Vakfı ve Yozgat Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlik, çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunması açısından önemli bir adım oldu. Organizasyonun, gelecekte de benzer etkinliklerle devam etmesi planlanıyor.