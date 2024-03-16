Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, OSB ziyaretleri kapsamında ilk olarak Archimed Medikal firmasını, daha sonra ise Dönsa Tekstil firmasını ve Eren Tekstil firmasını ziyaret etti.

Fabrika yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Özkan, Yozgat’a yatırım yapan, ekonomiye katkıda bulunan ve istihdam sağlayan herkese teşekkür etti.

Vali Özkan, OSB’de faaliyet gösteren ve 70 kişiye istihdam sağlayan Archimed Medikal firmasını ziyaret ederek fabrikayı gezdi. Fabrikayı gezen Özkan, firma sahibi Faysal Gökgöz'den firmanın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Yüzde yüz yerli diyaliz ve kemoterapi koltukları, kan alma- KBB- Cilt bakım ve saç ekim koltukları, jinekoloji masaları, proktoloji ve cerrahi masalar, pediatrik masalar hasta servis ve yoğun bakım karyolaları üretip 70 ülkeye ihraç eden firma Türkiye’ye ve Yozgat’a ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

“AYLIK 2 MİLYON ÇİFT ÇORAP”

Vali Özkan, Archimed Medikal firması ziyaretinin ardından 328 kişiye istihdam sağlayan Dönsa Tekstil firmasını ziyaret etti. Fabrikayı gezen Özkan, Fabrika Müdürü Serkan Eroğlu'ndan firmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Aylık 2 milyon çift çorap üreten firma, üretiminin tamamını Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

“AMERİKA VE AVRUPA İHRAÇ EDİYOR”

Özkan, Organize Sanayi Bölgesi'nde son olarak 270 kişiye istihdam sağlayan Yozgat Eren Tekstil firmasını ziyaret etti.

Fabrikayı gezen Özkan, Fabrika Müdürü Eyyüp Çam'dan firmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Aylık 3 milyon çift çorap üreten firma, üretiminin tamamını Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.