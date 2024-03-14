Hazine ve Maliye Bakanlığı, KPSS 65 puanıyla 80 farklı şehirde toplam 400 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci devam ediyor.

BAŞVURU ÖZEL VE GENEL ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, askerlikle ilişiği olmamak ve 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Ayrıca, 2022-2023 yılları arasında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda en az 65 puan almış olmak şarttır. Adayların hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya YÖK tarafından onaylanmış yurt dışı üniversitelerden mezun olmaları gerekmektedir.

ALIMLARIN ŞEHİR BAZINDA DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDEDİR:

Yozgat: 2, Adana: 4, Adıyaman: 6, Afyonkarahisar: 8, Ağrı: 7, Aksaray: 3, Amasya: 2, Ankara: 6, Antalya: 8, Ardahan: 4, Artvin: 7, Aydın: 2, Balıkesir: 3, Bartın: 2, Batman: 2, Bayburt: 4, Bilecik: 4, Bingöl: 2, Bitlis: 2, Bolu: 3, Burdur: 3, Bursa: 4, Çanakkale: 2, Çankırı: 8, Çorum: 3, Denizli: 3, Düzce: 6, Edirne: 8, Elazığ: 3, Erzincan: 6, Erzurum: 12, Eskişehir: 6, Gaziantep: 9, Giresun: 4, Gümüşhane: 5, Hakkari: 2, Hatay: 20, Iğdır: 6, Isparta: 5, İstanbul: 18, İzmir: 8, Kahramanmaraş: 12, Karabük: 2, Karaman: 3, Kars: 5, Kastamonu: 5, Kayseri: 3, Kırıkkale: 3, Kırklareli: 4, Kırşehir: 2, Kilis: 8, Kocaeli: 2, Konya: 8, Kütahya: 3, Malatya: 14, Manisa: 4, Mardin: 3, Mersin: 2, Muğla: 4, Muş: 4, Nevşehir: 3, Niğde: 3, Ordu: 9, Osmaniye: 2, Rize: 2, Sakarya: 6, Samsun: 6, Siirt: 3, Sinop: 3, Sivas: 5, Şanlıurfa: 7, Şırnak: 5, Tekirdağ: 3, Tokat: 4, Trabzon: 3, Tunceli: 8, Uşak: 2, Van: 4, Yalova: 3, Zonguldak: 2.

MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 kamu personeli memur alımı başvuruları online olarak devam etmektedir. Adaylar, 80 farklı şehir için başvuru yapma imkanına sahiptir. Başvuruların son tarihi 15 Mart 2024'tür. Bu tarihe kadar adaylar başvurularını gerçekleştirebilirler.