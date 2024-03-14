Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Yozgat Şehir Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastane çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Vali Mehmet Ali Özkan, aynı zamanda hastaneye gelen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yozgat Şehir Hastanesi'ni ziyaretinde hastanede bulunan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Özkan, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Tıp Bayramı nedeniyle hastanede açılan sergiyi gezdi.

Yozgat Şehir Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret eden Özkan, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayıp, kolaylıklar diledi.

Sağlık çalışanlarının fedakarlığı ve özverisiyle hayat kurtarma misyonunun toplum için ne kadar önemli olduğunu belirten Özkan, “Sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden, kendi sağlıklarını riske atarak, insanların sağlığı için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Onların bu görevlerini yerine getirirken gösterdikleri gayret ve özveri takdire şayan. Tıp bayramı vesilesiyle onların emeklerini bir kez daha hatırlamak ve teşekkür etmek istedim” dedi.