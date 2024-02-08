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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyon Vali Yardımcılığına ataması yapılan Kaymakam Fatih Topuz, veda ziyaretlerinde bulunarak “veda mesajı” paylaştı.

Veda ziyaretlerinde bulunan Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını, İlçe Devlet Hastanesini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret ederek kurum müdürleri ve personel ile vedalaştı.

Görev süreci boyunca göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür eden Topuz, “İlçemizde görev süremiz içerisinde kaymakamlığımıza bağlı kurumlarımızla uyumlu ve başarılı çalışmalar yaptık. Tüm kurum müdürlerimiz ve çalışanları görevlerini layığıyla yapmışlardır. Bundan sonra görevlerinizde başarılar diliyor, ailenizle mutlu bir yaşam sürdürmenizi temenni ediyor, hakkım varsa ben hakkımı helal ediyorum, sizlerin de helal etmenizi istiyorum" dedi.

Ziyarette bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kurum müdürleri ve çalışanlar da Kaymakam Fatih Topuz’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

“HİZMET ETMEK BÜYÜK BİR ONURDU”

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyon Vali Yardımcılığına ataması yapılan Kaymakam Fatih Topuz, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı.

Topuz yayınladığı veda mesajında; “Büyük bir onurla yürüttüğüm Akdağmadeni Kaymakamlığını Afyon Vali Yardımcısı olarak atanmam nedeniyle tamamlamış bulunmaktayım. Görev sürem boyunca, devlet ve vatandaş iş birliğini sağlamayı, ilçenin sorunlarını etkin, süratli, verimli yöntemlerle çözmeyi, kamu kaynaklarını ilçenin önceliklerini gözeterek, kamu kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm sağlamayı, ilçede sevgi, saygı ve güven ortamını geliştirmeyi temel hedef olarak almaya ve devletin şefkatli yüzünü vatandaşa yansıtmaya çalıştık. Sıcak kanlı Akdağmadeni halkına hizmet etmek büyük onurdu. Gerçekten göreve başladığım ilk günden itibaren Akdağmadenlilerin sıcak, içten ve samimi duygularını hep en derinden hissettim. Acı tatlı günlerimizde hep yanımızda oldular.

Bu duygularla sizlere veda ederken çalışmalarımda sürekli desteklerini gördüğüm Akdağmadeni mülki idare amirleri ailesine, il genel meclis üyelerimize, siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerine, muhtarlarımıza, mesai gözetmeden halkımıza en verimli hizmetleri sunabilmek için birlikte çaba sarf ettiğimiz kamu kurumlarının amir ve çalışanlarına, mesai arkadaşlarıma, şahsıma gösterdikleri teveccüh ve destek için teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Akdağmadeni’nde görev yapmanın mutluluğunu ve gururunu her zaman şerefle taşıyacağım. Bilmeden ve istemeden gönül kırdı isek af ola. Hakkım varsa sonuna kadar sizlere helal olsun, sizlerin de bana haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Allah ‘a emanet olun” ifadeleri yer aldı.