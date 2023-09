Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle devlet koruması altında yetişen Türkiye geneli bin 17, Yozgat’ta ise 7 genç, kamu kurumlarına yerleştirildi. Bakanlıkta gerçekleşen atama törenine, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve ataması yapılan bazı gençler katıldı.

“AĞINIZA TAŞ DEĞMESİN”

İnsanı merkeze alan politikalarla sosyal devlet anlayışını daha da güçlendirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Vatandaşlarımıza her alanda fırsat eşitliği sunuyoruz. 'Her şeyden önce aile' demeye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri birer birer kaldırıyoruz. Sosyal korumaya dair her alanda sadece niceliği değil, niteliği de arttırıyoruz. Her geçen gün çok daha bütüncül, çok daha sistematik bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Bugün birlikte yaşadığımız kamu kurumlarına atama töreni de bunun en güzel örneklerinden biri. 81 ilde 22 milyon 600 bin çocuğumuza devletimizin sevgisini ve şefkatini ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğumlarından işgücüne katılımlarına kadar bütün süreçlerde çocukların ve gençlerin yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "2023 yılında korumamız altındaki çocuklarımızdan 319’u üniversiteye yerleşti. Çocuklarımızın okul başarısıyla birlikte sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. Bugün itibarıyla 20 milli, bin 557 lisanslı ve 3 bin 960 lisanssız sporcu çocuğumuz var. 2 bin 670 çocuğumuz, çeşitli kültürel ve sanatla ilgili faaliyetlerde bulunuyor. Meslek sahibi olduklarında da çocuklarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Gençlerimizi iş ve meslek danışmanlarımızla çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bugün bin 17 arkadaşımız, bu ülkenin pırıl pırıl bin 17 evladı kamudaki görevine başlıyor. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun. Ayağınıza taş değmesin" diye konuştu.

“BAŞARILAR ÇOCUKLAR”

Yozgat’tan 7 gencin atamasının gerçekleştiğini belirten İl Müdürü Neşeli, “Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendinin katılımlarıyla devlet korumasından yararlanmış toplamda bin 17, ilimiz genelinde ise 7 gencimizin kamu kurumlarına ataması gerçekleştirildi. Sayın Bakanımız konuşmalarında ‘Atanacak çocuklarımızın bu ülke tarafından vatanına, milletine, değerlerine bağlı, özgüven sahibi gençler olarak yetiştirildiğini’ ifade ettiler. Çocuklarımızdan bu bilinçle yeteneklerini göstermelerini, değer üretmek üzere görevlerini hassasiyet ve başarıyla yürütmelerini istedi. Bakanımız ayrıca ‘Sevgili evlatlarımız, kalbimizin her daim sizinle birlikte attığını bilmenizi isterim. Her birinin hikayeleri ve yolculukları bambaşka. Ama ortak bir paydaları var: O da büyük Türkiye ailesinin bir değeri olmaktır.’ hitaplarıyla ataması yapılan çocuklara hayırlı olsun dileğinde bulunarak sevinçlerine ortak oldu. Başarılar çocuklar, mutlu olun ve mutlu kalın” dedi. (Haber Merkezi)