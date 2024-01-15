Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ofisi (TKDK) tarafından IPARD II Programı 13. Çağrı Dönemi 1. Grup desteklenmek üzere seçilen başvurular listesi yayımlandı. IPARD II Programı 13. Çağrı Dönemi 1. Grup desteklemelerinden Yozgat’tan 12 kişi yararlandı.

IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirlerinden 1. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlandı.

Yozgat’ta IPARD II Programı 13. Çağrı Dönemi 1. grup desteklemelerinden yararlanan isimler şu şekilde: “Eflin Karacabay, Erdi Kömürcüoğlu, Kadir Alımlı, Muhammed Ertekin, Plan tarım ve gıda sanayi ticaret anonim şirketi ve Selahattin Şahin. Ali Polat, Ömer Sarı, Serpil Kızkapan, UNIFO gıda ve savunma sanayi ticaret anonim şirketi, Sarıkaya süt üreticileri birliği, Yozgat damızlık sığır yetiştiricileri birliği.”