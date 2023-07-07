Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında, 2009'da Kabalı köyü halkının tarlalarını birleştirerek oluşturulan ve özel şirket tarafından kiralanan Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden Kabalı Meyve Bahçesinde hasat edilen kiraz, Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

İşletme Müdürü Mehmet Ali Eker, AA muhabirine, bahçenin 1000 dekarında kiraz bulunduğunu ve hasadın sürdüğünü belirtti.

Bahçede yöre halkından 600 işçinin çalıştırıldığını ifade eden Eker, "Bu hasat sezonunda bugüne kadar yaptığımız yaklaşık 400 ton kirazı ihracatçı firmalar aracılığıyla Avrupa ülkelerine gönderdik. Hasadımız devam etmektedir." dedi.

Eker, bahçede elma, şeftali, nektarin ve armudun da bulunduğunu, kirazdan sonra şeftali hasadının başlayacağını kaydetti.

Yozgat Valisi Ziya Polat da ziyaret ettiği meyve bahçesinde hasada katılarak işçilerle sohbet etti, çalışmalar hakkında Eker'den bilgi aldı. AA