Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Lokalinde yapılan fikstür çekimine Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Çankırı, Yozgat, Ankara, Sivas, Konya ve Niğde takımları katıldı.

Kırşehir, C grubunda Çankırı ve Yozgat ile karşı karşıya gelecek.

Kırşehir ilk günü maç yapmadan bay olarak geçerken, turnuvanın 2’nci gününde ise saat 17.00’da Yozgat, Pazar günü sabah saat 09.00’da ise Çankırı ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar 2 No’lu Sentetik sahasında oynanacak. Kırşehir takımı grubunu lider olarak bitirdiği taktirde adını bir sonraki gruba yazdıracak. Haber Merkezi