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Şefaatli ilçesi Paşaköy grup köy yolu, Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) çalışmaları Karabıyık köyü etabı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Özel idaresi yetkilileri, 2023 yılı yatırım programı kapsamında Şefaatli ilçesi Paşaköy grup köy yolunda başlatılan Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol çalışması vatandaşların ulaşıma daha konforlu ve rahat bir hale getireceklerini söyledi.

Yetkililer yaptığı açıklamada, “Şefaatli ilçesi Paşaköy ve Karabıyık yolunda Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yol Uygulaması tamamlandı. Beton yol yapımının ulaşımı daha konforlu ve rahat bir hale getireceğine inanıyoruz. Vatandaşların ulaşım noktasında yaşadıkları sıkıntılara son vermek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.