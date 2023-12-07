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Yozgat İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Konak Sohbetleri' programı bu ay Hayri İnal Konağı'nda gerçekleştirildi.

KYK Kınalı Hasan Kız Yurdu öğrencilerinin misafir edildiği program yurt Manevi Danışmanı Leyla Durmaz rehberliğinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda ‘Aşk nedir? Allah-u Teâla'ya ve Hz. Peygamber (SAV)’e aşk nasıl olmalı, İnsan Rabbini nasıl tanır ve sever, Hz. Peygamber ‘i sevmemin alâmeti nedir’ konuları konuşuldu.

Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Konak Sohbetleri' devam edeceği bilgisi verildi.