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31 Mart yerel seçimleri öncesi muhtar olmak isteyen adaylar çalışmalara başladı. Bu isimlerden birisi de Bilal Şahin Mahallesi muhtar adayı Arif Çetinaslan.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri ile il genel meclisi üyeliklerinin yanı sıra muhtarların da seçimi yapılacak.

Yozgat’ta mahallelerde muhtarlık görevine seçilmek isteyen adaylar ortaya çıkmaya başladı. Bu isimlerden birisi de muhtar adayı Bilal Şahin Mahallesi muhtar adayı Arif Çetinaslan oldu.

“Daha güzel Bilal Şahin Mahallesi için muhtarlığa adayım” diyen Çetinaslan, “Bir belediye personeli olarak ve belediyenin gücünü de sırtımıza alarak mahallelerde haneleri tek tek gezerek göreve seçilmesi halinde yapacağımız çalışmalar hakkında seçmeni bilgilendiriyorum. Ben ve aza arkadaşlarımız bu yolda gece gündüz mücadele edeceğiz. Hizmet için değişime var mısınız? sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolda kendimize olan inancımız da, güvenimiz de tamdır. İsimlerin değil mahallemizin adamı olacağım” dedi.