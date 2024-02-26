Yozgat Valiliği şehirlerarası otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanımı hakkında uyarılarda bulundu.

Valilikten tarafından, şehirlerarası otobüs yolculuklarında emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yolcuların güvenliği bizim önceliğimiz. Emniyet kemeri kullanımı, kaza durumlarında ciddi yaralanmaları önlemekte ve hayat kurtarmaktadır. Bu nedenle, tüm paydaşlarla iş birliği içinde bu konuda farkındalık yaratmak ve uygulamayı güçlendirmek istiyoruz. İnsanların kendi araçları ile seyahat etmeleri nihayetinde bireyin kendi güvenliği ile ilgilidir. Ancak, ulaşım vasıtasındaki otobüs firmalarına baktığımızda, otobüs kapasitesince yolcu taşınması, şoförlerin refleksleri, dikkati ve özeni gibi unsurlar da önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.