Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2020 yılında Suriye İdlip'te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in ailesini makamında ağırladı.

Vali Özkan, şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir’e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Özkan, "Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak, ve ezan uğruna fedakarca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.