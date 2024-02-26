Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Orhan, tarla faresi ile mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İlçe Müdürü Orhan, tarla farelerinin doğa düşmanları, kültürel ve mekanik mücadele yöntemleri ve kimyasal mücadele hakkında vatandaşları uyardı.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Orhan, Tarla Faresi Mücadelesi hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Doğal Düşmanlar, Tarla farelerinin başlıca doğal düşmanları arasında kedi, köpek, tilki, gelincik, sansar, baykuş, leylek, kerkenez, atmaca, doğan, şahin, kartal ve yılanlar yer alıyor. Doğal dengenin bozulmadığı ortamlarda bu hayvanlar, tarla faresi popülasyonunu kontrol altında tutmakta önemli rol oynuyor. Kültürel Önlemler, Derin toprak işlemesi, münavebe (ekim nöbeti) ve tarla temizliği gibi kültürel önlemlerle de tarla faresi zararının bir dereceye kadar azaltılabileceği belirtildi. Mekanik Mücadele, Kapan kullanmak ve işlek delikleri su ile soldurmak da tarla faresi ile mücadelede kullanılan mekanik yöntemler arasında. Kimyasal Mücadele, Kimyasal mücadele ise iklim uygun olduğu sürece her zaman yapılabilir. Ancak en uygun ve etkili zamanlar, kıştan çıktıkları ve en zayıf oldukları erken ilkbahar ile kışa girişte sonbahardır. Zehirli yem uygulamasında, her beslenme deliğinin içerisine 5 adet olacak şekilde, el değmeden delik içine zehirli yem bırakılması gerekiyor. Toplu Mücadele Önemli, Tarla faresi mücadelesinde toplu ve tarama mücadele esas olduğundan, zararlının bulunduğu alandaki bütün tarlalar ve tarla kenarları ile çevredeki sulama kanallarında bulunan işlek delikler ilaçlanmalıdır.”