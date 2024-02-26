Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, hafta sonu mesaisi olarak Akdağmadeni Gücü Spor futbol takımı oyuncularının antrenmanına katıldı.

Başkan Aydoğmuş, takımın performansını yerinde izleyerek, oyunculara başarılar diledi.

Başkan Aydoğmuş, takımın gidişatına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Antrenör Hakan Altın ve koordinatör İsmet Yaşar'ın gözetiminde antrenmanlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Sivas Spor Okulu 7 - 15 yaş arası altyapı sporcularımızın antrenmanlarına katıldım. Oyuncularımız her geçen gün daha performans ortaya koyduklarını gördüm. Yozgat'ta sporun altyapısı gelişecek, Yozgat sporun merkezi olacak ve gelecek güzel yarınlar geçlerin olacak diyorum. Oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi.