Şeref Üyesi İhsanoğlu Oldu

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’na üyelik beratını İstanbul’da düzenlenen törenle takdim etti.

Başkan Şeker, Prof. İhsanoğlu’nun uzun yıllardır uluslararası düzeyde yürüttüğü bilim tarihi alanındaki akademik çalışmalarının, bilime katkısının çok değerli olduğunu ifade ederek kendisine beratını takdim etmekten onur duyduğunu söyledi.

Prof. İhsanoğlu’nun daveti üzerine gerçekleşen berat takdim törenine TÜBA Konsey Üyeleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü (İZÜ) Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen ve asli üyeler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA- Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye ve Kevâkib-i Seb‘a adlı eserleri yayımlanan Prof. İhsanoğlu’nun Tarih-i Silsile-i Ulema adlı eseri ise yine TİBKM Projesi dahilinde 2024 yılı içinde okuruyla buluşacak.

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KİMDİR?

1974’te Ankara Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Organik Kimya doktoru oldu. Exeter Üniversite’sinde doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1978’de AÜ Fen Fakültesinde doçent oldu. TÜBİTAK’ta ilk bilim tarihi projesi yürüttü. 1984’te İstanbul Üniversitesi’nde bilim tarihi anabilim dalını, 1989’da Türkiye’nin ilk bilim tarihi bölümünü kurdu; bilim tarihi alanında 15 yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. 1980’de IRCICA’yı, 1989’da Türk Bilim Tarihi Kurumu’nu ve 1990’da ISAR Vakfı’nı kurdu. Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi üyesi ve 2001-2005 arasında Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefe Birliği (IUHPS) başkanı oldu. T.C. Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile taltif edilen Prof. İhsanoğlu, Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi’nin Alexandre Koyré madalyasını ve Kuveyt Bilimler Akademisinin (KFAS) ödülünü alan tek Türk bilim insanı olan Prof. İhsanoğlu, Osmanlı bilimi kavramını tarifini ve çalışma konularını belirleyerek, akademik bir disiplin olarak akademik çevrelerde kabul görmesini sağladı. 18 ciltlik Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi, 2 ciltlik Osmanlı Bilim Mirası, 2 ciltlik Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi gibi temel eserlerin editörü ve ortak yazarıdır. Eserleri birçok dile çevrildi.