Diş Hekimi Abdullah Furkan Bulut Yerköy Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak göreve başladı. Diş Hekimi Bulut, hastane yönetimine katıldı.
Hastane Başhekimi Dr. Ali Demir, yaptığı açıklamada, “Hastanemiz Başhekim Yardımcılığı Görevine Diş Hekimi Abdullah Furkan Bulut Atanmıştır. Kendisine Ailemize Hoş Geldin Diyor Görevinde Başarılar Diliyoruz” dedi.
Bulut’un, diş hekimliği alanındaki deneyiminin ve bilgi birikiminin hastaneye katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Demir, “Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi