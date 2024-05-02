Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında hangi yönde bir değişim yaşanacak? 2 Mayıs 2024'te benzin, motorin (mazot) ve otogaz fiyatları ne durumda, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları ile dizel yakıt fiyatları ne seviyede?

Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

Benzin: Ortalama 43,65 lira

Motorin: Ortalama 41,07 lira

Otogaz: Ortalama 22,47 lira

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.