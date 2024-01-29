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Petrol fiyatlarındaki artış, döviz kurlarındaki yükseliş ve vergilerdeki artış, akaryakıt fiyatları için yeni zamların habercisi oldu. Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun sürekli artması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta ardı ardına zam olarak yansıyor.

TARİHİNDE İLK KEZ OLACAK

Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37.17 lira seviyesindeydi. Son 9 günde meydana gelen zamların ardından mazot fiyatı 41 lirayı geçmişti. Motorine bir zam daha yapılacak.

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk bir zam yapılacak. Böylece litresi şu anda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı, tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine çıkacak.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzine 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam yapılmıştı. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Ancak sektör temsilcileri, akaryakıtta zam dalgasının gelecek hafta da devam etmesini bekliyor.

NELER ETKİLENECEK?

Akaryakıta yapılan her zam, taşımacılık maliyetlerini doğrudan artırdığı için birçok ürünün fiyatını etkiliyor. Özellikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinin maliyetini olumsuz etkiliyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor ve eski etiketler, zamlı etiketlere yerini bırakıyor.